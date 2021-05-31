Kademeli normalleşmenin sonuna gelinirken yasaklar ne zaman kalkacak sorusu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, 17 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de kademeli normalleşme uygulanıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Haziran işaret edilmişti. 31 Mayıs itibarı ile yapılacak olan Kabine Toplantısı yasaklar ne zaman bitiyor sorusu da cevap bulmuş olacak. Peki, yeni normalleşme genelgesi yayınlandı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Haziran'da bitiyor mu? İşte yasaklar ne zaman kalkıyor konusuyla ilgili son durum