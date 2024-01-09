Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!

KİMYASALIN NE OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Genç kadının başından aşağı kimyasal madde döken Mehmet Yıldız, olay yerinden hızla kaçtı. Halen ne olduğu tespit edilemeyen kimyasal nedeniyle Yasemin Uzunçelebi'nın tüm yüzü ve vücudunun büyük bir kısmı yandı.