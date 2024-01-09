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Haberler Yaşam Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:40

Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!

İstanbul'da yaşayan Yasemin Uzunçelebi, iki yıl önce kabusu yaşadı. Evlilik teklifini reddettiği saplantılı aşığı Mehmet Yıldız'ın saldırısına uğradı. Başından aşağı dökülen ve hala ne olduğu belli olmayan kimyasal nedeniyle tüm yüzü ve vücudu yandı. Yüzde 95 engelli raporu alan genç kadın hukuk mücadelesi başlattı. Cani sevgili Mehmet Yıldız ise tutuklandı. Ancak karar duruşması öncesi koğuşta saldırıya uğradı! Tüm kemikleri kırıldı!

Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!

Türkiye'nin konuştuğu olay 5 Ekim 2021 yılında yaşandı. Yasemin Uzunçelebi, İstanbul'dan Antalya'ya taşınma kararı aldı. Eşyalarını topladığı sırada evlilik teklifini reddettiği saplantılı aşığı Mehmet Yıldız'ın saldırısına uğradı.

Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!

KİMYASALIN NE OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Genç kadının başından aşağı kimyasal madde döken Mehmet Yıldız, olay yerinden hızla kaçtı. Halen ne olduğu tespit edilemeyen kimyasal nedeniyle Yasemin Uzunçelebi'nın tüm yüzü ve vücudunun büyük bir kısmı yandı.

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Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!

Adli Tıp Kurumu'nun yüzde 95 engelli raporu verdiği Yasemin Uzunçelebi, Mehmet Yıldız'a karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!

16 SUÇTAN SABIKASI ÇIKTI!

16 suçtan sabıkası çıkan Mehmet Yıldız, tutuklandı. Hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!

KARAR DURUŞMASI ÖNCESİ DAYAK!

Hürriyet'in haberine göre 2021 yılından bu yana Yasemin Uzunçelebi'nin sürdürdüğü hukuk mücadelesi dün karara bağlanacaktı. Ancak Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava öncesi Mehmet Yıldız'ın koğuşta dayak yediği ve Adli Tıp Kurumu'nda olduğu ortaya çıktı.

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