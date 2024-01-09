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Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:40
Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! Saplantılı aşığa koğuş dayağı: Kemiklerini kırdılar!
İstanbul'da yaşayan Yasemin Uzunçelebi, iki yıl önce kabusu yaşadı. Evlilik teklifini reddettiği saplantılı aşığı Mehmet Yıldız'ın saldırısına uğradı. Başından aşağı dökülen ve hala ne olduğu belli olmayan kimyasal nedeniyle tüm yüzü ve vücudu yandı. Yüzde 95 engelli raporu alan genç kadın hukuk mücadelesi başlattı. Cani sevgili Mehmet Yıldız ise tutuklandı. Ancak karar duruşması öncesi koğuşta saldırıya uğradı! Tüm kemikleri kırıldı!