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tahmin edebilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 08.01.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 16:21
Yaşını tahmin edebilecek misiniz?

Japon model yaşıyla herkesi şaşırtıyor. Risa Hirako'nun yaşı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Yaşını tahmin edebilecek misiniz?

Uzakdoğulu kadınlar genellikle "yaş alma" konusunda dünyanın geri kalanından daha şanslıdırlar.

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Yaşını tahmin edebilecek misiniz?

Tokyo'da modellik yapan Japon Risa Hirako da internette yaşına dair (47) büyük bir tartışma başlattı.

Yaşını tahmin edebilecek misiniz?

Hirako, selfie ve iç çamaşırı fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.Çok sağlıklı beslendiğini söyleyen Hirako ayrıca organik makyaj yapıyor ve ev yapımı meyve sularından başka katkılı içecekler tüketmiyor.

Yaşını tahmin edebilecek misiniz?

Hirako'nun annesi de kızı gibi göstermemek konusunda şanslı.

Yaşını tahmin edebilecek misiniz?
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Yaşını tahmin edebilecek misiniz?
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