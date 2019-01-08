Yaşını tahmin edebilecek misiniz?

Japon model yaşıyla herkesi şaşırtıyor. Risa Hirako'nun yaşı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Uzakdoğulu kadınlar genellikle 'yaş alma' konusunda dünyanın geri kalanından daha şanslıdırlar. Tokyo'da modellik yapan Japon Risa Hirako da internette yaşına dair (47) büyük bir tartışma başlattı. Hirako, selfie ve iç çamaşırı fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.Çok sağlıklı beslendiğini söyleyen Hirako ayrıca organik makyaj yapıyor ve ev yapımı meyve sularından başka katkılı içecekler tüketmiyor. Hirako'nun annesi de kızı gibi yaşını göstermemek konusunda şanslı.