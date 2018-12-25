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Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:12
Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Olay dün öğle saatlerinde Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Eşine ilaç almak için evden çıkan 81 yaşındaki yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu.

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Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

O sırada 2. katta bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu yaşlı adamın üstüne düştü.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Panonun düşme anı, güvenlik kameralarınca değişik açılardan saniye saniye kaydedildi.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına olayı gören çevre esnafı koştu.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan 'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Hastaneye kaldırılan 'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.

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