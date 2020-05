Yatağa bağlı eşine bakan koca: İlk günkü aşkla seviyorum

On yıl önce felç geçirmesi ile birlikte uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Nuray Demir'e vefalı eşi Şükrü Demir ilk günkü aşkla gözü gibi bakıyor.



Eşinin günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve bakımını yaparak her türlü zorluğun üstesinden gelen üç çocuk babası Şükrü Demir, hayat arkadaşını bir gün dahi kaderiyle baş başa bırakmayı düşünmedi. 43 yıllık eşine ilk günkü aşk ve sevgiyle baktığını ifade eden Demir, "Ben eşimle severek evlendim, hala da eşimi ilk günkü aşkla seviyorum. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanında oldum, ömrüm yettiği müddetçe de olmaya devam edeceğim" dedi.