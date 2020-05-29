Yatağa bağlı eşine bakan koca: İlk günkü aşkla seviyorum

"GENÇLER, EŞİNİZİ GELİNLİKLE ALDINIZ, KEFENLE MEZARA KADAR SEVİN"



Konuşmalarının devamında ise gençlere ve evli çiftlere tavsiyelerde bulunan Şükrü Demir, "Özellikle bu salgın hastalık sürecinde ona bir şey olmasından çok korktum. Temizliğini özenle yaptım. O benim evlatlarımın annesi, o olmasaydı ben ne yapardım. Buna da şükür. Rabbim eşimin canını sağ etsin yeter. Onun varlığı halen bana güç veriyor. Gençler, eşinizi gelinlikle aldınız, kefenle mezara kadar sevin. Yarın kimin ne olacağı belli değil. Aşkınızı bırakmayın "ifadelerini kullandı.