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Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:04
Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü
Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki anne Tuba Çival ve 14 yaşındaki kızları R.Ç ve M.Ç ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede öldü. Kızları ise tedaviye alındı.