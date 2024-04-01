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Haberler Yaşam Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:04

Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki anne Tuba Çival ve 14 yaşındaki kızları R.Ç ve M.Ç ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede öldü. Kızları ise tedaviye alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü

Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerine iki kızıyla birlikte yürüyen anne Tuba Çival, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.

Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü

O sırada Recep Ö'nün kullandığı otomobil anne ve kızlarına çarptı.

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Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen anne Tuba Çival, ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü

Yaralanan iki kızı R.Ç ve M.Ç ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü

Anne Tuba Çival, kaldırıldığı özel hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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