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Haberler Yaşam Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı
Giriş Tarihi: 19.12.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 20:27

Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 katlı bir evden yayılan kötü kokular, mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kokunun kaynağı olarak gösterilen evden çıkanlar, ekipleri bile şoke etti.

Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı

Akıllara durgunluk veren olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde kayda geçti. Meydan Mahallesi'nde iki kardeşin eşleriyle yaşadığı 3 katlı evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı

Bunun üzerine Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, adrese geldi.

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Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı

Ekipler, evin tüm odalarında ve dam kısmında biriktirilmiş atıkları çıkarmaya başladı.

Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı

10 KAMYON ÇÖP ÇIKARTILDI

İki gündür süren çalışmada çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet, kağıt ve çuvallardan oluşan 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Ekiplerin evde yarın da çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan söz konusu evde 3 yıl önce de aynı gerekçeyle temizlik yapıldığı öğrenildi.

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