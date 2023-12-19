Haberler Yaşam Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı

Giriş Tarihi: 19.12.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 20:27

Yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi! 3 katlı evden çıkanlar şoke etti: Ekipler bile inanamadı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 katlı bir evden yayılan kötü kokular, mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kokunun kaynağı olarak gösterilen evden çıkanlar, ekipleri bile şoke etti.