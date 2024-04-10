Yaz tatili planınızı yaptınız mı? Yapay zeka açıkladı: İşte Türkiye’nin keşfedilmemiş en güzel tatil ilçeleri…

Dört bir yanı tatil cenneti olan ülkemizde, yaz aylarının gelişiyle birlikte deniz tatili planları yapılmaya başlandı. Gerek tarihi ve turistik mekanlar gerekse birbirinden güzel koylar ve plajlar tatil sevdalılarını cezbederken Türkiye'nin keşfedilmemiş en güzel tatil ilçeleri belli oldu. İşte, Türkiye'nin dört bir yanında yerli ve yabancı turistlere görsel şölen yaşatan beldeler ve keşfedilmeyi bekleyen tertemiz koylar…