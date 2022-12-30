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Haberler Yaşam Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 15:14

Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı

İzmir'de 15 yaşından küçük iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştürüp, videoya aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 6 yıl hapse çarptırılan 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (24) Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün gözaltına alınmıştı. Telegram sayfasında hem cinsel içerikli fotoğraf ve videoları paylaşmak hem de paylaştığı görüntülerin kaldırılması için para istediği iddia edilen Gaga Bulut, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadesinde video ve fotoğrafları kaldırma ya da paylaşma karşılığında para istediğini kabul eden Gaga Bulut'un yazışmaları da ortaya çıktı. Gaga Bulut'un yazışmalarda telegram grubunda rezil etmek istediği bir kişinin videosunun yayılması karşılığında 100 bin lira istediği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (24) instagram hesabı üzerinden toplumun genel ahlakını bozan paylaşımlar yaptığını belirledi. 'iamgagabulut' kullanıcı adı olan instagram hesabının biyografi kısmında gagabulutt ibareli telegram kanalın linkinin bulunduğu gören Siber polis, kanalda cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı fark etti.

Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı

Bulut Altuğ'un fotoğrafları ve videoları paylaşımdan kaldırmak için mağdur vatandaşlardan para istediği ortaya çıktı. Şantaj yaptığı belirlenen Altuğ'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Siber polis, Altuğ'u 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından dün (perşembe) gözaltına aldı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda evin çelik kasasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi. Ekipler para ve altına el koydu.

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Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Telegram sayfasında hem paylaşım yapmak hem de paylaştığı cinsel içerikli fotoğraf ve videoların kaldırması karşılığında para istediği iddia edilen Gaga Bulut, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı

Emniyetteki ifadesinde video ve fotoğrafları kaldırma ya da paylaşma karşılığında para istediğini kabul eden Gaga Bulut'un yazışmaları da ortaya çıktı.

Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı

Gaga Bulut'un yazışmalarda telegram grubunda rezil etmek istediği bir kişinin videosunun yayılması karşılığında 100 bin lira istediği ortaya çıktı.

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