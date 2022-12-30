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Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:06
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
15:14
Yazışmaları ortaya çıktı! Yeni rezaleti mide bulandırdı... Sözde fenomen Gaga Bulut tutuklandı
İzmir'de 15 yaşından küçük iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştürüp, videoya aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 6 yıl hapse çarptırılan 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (24) Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün gözaltına alınmıştı. Telegram sayfasında hem cinsel içerikli fotoğraf ve videoları paylaşmak hem de paylaştığı görüntülerin kaldırılması için para istediği iddia edilen Gaga Bulut, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadesinde video ve fotoğrafları kaldırma ya da paylaşma karşılığında para istediğini kabul eden Gaga Bulut'un yazışmaları da ortaya çıktı. Gaga Bulut'un yazışmalarda telegram grubunda rezil etmek istediği bir kişinin videosunun yayılması karşılığında 100 bin lira istediği ortaya çıktı.