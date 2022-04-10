YDS sınavı soruları ve cevapları az önce ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden paylaşıldı. Bugün sınava katılım sağlayan adaylar, bu noktada araştırmalarına da başladı. Sınavdan alacakları puanları yayımlanan cevap anahtarı ve soru kitapçığı ile hesaplayacak olan adaylar gözünü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne çevirdi. Peki, 2022 YDS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte YDS sınavı soruları ve cevapları PDF indir ekranı…