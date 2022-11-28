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Yediği trafik cezasını gören sürücü şoke oldu: Türkiye'de tekim 3 gündür gülüyoruz!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
16:44
Yediği trafik cezasını gören sürücü şoke oldu: Türkiye'de tekim 3 gündür gülüyoruz!
'Start-stop' özelliği bulunan otomobili kırmızı ışıkta beklerken stop eden Ersel Sezgin'e (30) fahri trafik müfettişi tarafından kavşakta aracını durdurduğu gerekçesiyle 196 lira ceza kesildi. Ödediği cezaya mahkeme yoluyla itiraz eden Sezgin, "Türkiye'de tekim; 3 gündür bu cezaya gülüyoruz" dedi…