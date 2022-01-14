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Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi açıklandı mı? 14 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 17:08

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi açıklandı mı? 14 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün ekrana gelen lezzet yarışması Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim merak ediliyor. Birbirinden farklı beş yarışmacı mutfakta hünerlerini sergiliyor. En yüksek ve en düşük puanları alanlar haftanın finalinde belli oluyor. Her yarışmacı en yüksek puanı alarak cuma günü verilecek olan 15 bin TL için yarışıyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi açıklandı mı? 14 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl? İşte yanıtı

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi açıklandı mı? 14 Ocak 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali izleyiciyle Tv8 ekranlarında buluşuyor. Bu haftanın finali izleyiciyle buluşurken "14 Ocak bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl, haftanın birincisi kim oldu?" soruları yanıt aranıyor. Bilindiği gibi büyük para ödülü sadece bir kişiye veriliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi açıklandı mı? 14 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi açıklandı mı? 14 Ocak 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 14 OCAK 2022

14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTA İÇİ HER GÜN TV8'DE!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor.Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

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Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi açıklandı mı? 14 Ocak 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı.

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