Hafta içi her gün ekrana gelen lezzet yarışması Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim merak ediliyor. Birbirinden farklı beş yarışmacı mutfakta hünerlerini sergiliyor. En yüksek ve en düşük puanları alanlar haftanın finalinde belli oluyor. Her yarışmacı en yüksek puanı alarak cuma günü verilecek olan 15 bin TL için yarışıyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi açıklandı mı? 14 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl? İşte yanıtı