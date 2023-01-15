Yeni bir yüz yeni bir hayat! Bebekken yüzü yanan Buse 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu

Tamamen küle dönen evden çıkarılan Buse'nin elleri, yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı. Henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte zorlu bir mücadeleye başlayan Buse, aradan geçen 19 yılda tam 47 kez ameliyat oldu. Azmin zaferi dedirten mücadelesiyle herkese örnek olan Buse, okuduğu üniversiteden mezun olmak için gün sayıyor.