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Yeni bir yüz yeni bir hayat! Bebekken yüzü yanan Buse 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu
Giriş Tarihi: 15.01.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
07:37
Yeni bir yüz yeni bir hayat! Bebekken yüzü yanan Buse 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu
Bebekken evlerinde çıkan yangının tam ortasında kalan Buse Kamalı, ailesi ve itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. Eli, yüzü ve vücudu yanan Buse'nin henüz 2 yaşında başlayan yaşam mücadelesi, 47 ameliyatın ardından mutlu sonla noktalandı. Yeni bir yüzle yeni bir hayata başlayan Buse, İzmir'de üniversite okuyor.