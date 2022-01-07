En yeni Cuma mesajları ile yılın ilk Cuma gününde sevdiklerinize "Cumanız mübarek olsun" mesajı gönderebilirsiniz. Müslüman aleminin birbirine hayırlı, dualı ve ayetli mesajlar göndererek sevaplara vesile olduğu mübarek gün geldi çattı. Dünyevi işlere ara vererek ibadette bulunduğumuz, Allah rızası için secdeye vararak O'nu bol bol andığımız bu kıymetli günde resimli, hadisli, ayetli Cuma mesajları sık sık paylaşılıyor. Sizler de resimli, hadisli, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 7 Ocak 2022 için en yeni, en güzel, kısa ve uzun seçenekli, güzel sözlü, farklı ve resimli Cuma mesajları…