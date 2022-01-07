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Haberler Yaşam Cuma mesajları paylaş! 7 Ocak 2022 Bugüne özel yeni ve değişik, kısa ve uzun, resimli, hadisli, ayetli ve dualı, en güzel anlamlı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 07.01.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 07:08

Cuma mesajları paylaş! 7 Ocak 2022 Bugüne özel yeni ve değişik, kısa ve uzun, resimli, hadisli, ayetli ve dualı, en güzel anlamlı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

En yeni Cuma mesajları ile yılın ilk Cuma gününde sevdiklerinize "Cumanız mübarek olsun" mesajı gönderebilirsiniz. Müslüman aleminin birbirine hayırlı, dualı ve ayetli mesajlar göndererek sevaplara vesile olduğu mübarek gün geldi çattı. Dünyevi işlere ara vererek ibadette bulunduğumuz, Allah rızası için secdeye vararak O'nu bol bol andığımız bu kıymetli günde resimli, hadisli, ayetli Cuma mesajları sık sık paylaşılıyor. Sizler de resimli, hadisli, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 7 Ocak 2022 için en yeni, en güzel, kısa ve uzun seçenekli, güzel sözlü, farklı ve resimli Cuma mesajları

Yeni Cuma Mesajları 7 Ocak 2022: En güzel, kısa ve uzun seçenekli, resimli, hadisli, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Pek çok kişi, Müslümanların bayramı olan bir Cuma gününe daha erişmenin huzuruyla birbirine "Cumanız mübarek olsun" mesajları gönderiliyor. Sosyal medyada da sık sık paylaşılan bu kıymetli sözler ve mesajlar, 2022 yılına özel resimli, ayetli, hadisli ve dualı seçeneklerle internette yer alıyor. İşte 7 Ocak 2022'ye özel, değişik, en yeni, kısa ve uzun, en güzel Cuma mesajları ve resimli, hadisli ve dualı Hayırlı Cumalar sözleri…

Yeni Cuma Mesajları 7 Ocak 2022: En güzel, kısa ve uzun seçenekli, resimli, hadisli, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 7 OCAK 2022

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

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Yeni Cuma Mesajları 7 Ocak 2022: En güzel, kısa ve uzun seçenekli, resimli, hadisli, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28) Hayırlı Cumalar. Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! 'Hayırlı Cumalar' dilerim.

Yeni Cuma Mesajları 7 Ocak 2022: En güzel, kısa ve uzun seçenekli, resimli, hadisli, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Yeni Cuma Mesajları 7 Ocak 2022: En güzel, kısa ve uzun seçenekli, resimli, hadisli, ayetli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

HADİSLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI 2022

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

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