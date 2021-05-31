Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yeni genelgeyle spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Fitness - Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:07

Yeni genelgeyle açıldı mı, ne zaman açılacak? Fitness - Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemler kapsamında bir süredir hizmet veremeyen ve yüzme havuzlarının akıbeti bugünkü kabine toplantısı ardından belli olacak. 1 Haziran yani yarından sonra ülke çapında kademeli normalleşmenin ikinci adımına geçerken bu noktada "Yüzme havuzları, spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları gündeme taşındı. Özellikle işletme sahipleri bu kurumların normalleşeceği tarihi iple çekiyor. Buna göre; Yüzme havuzları, spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar ve son dakika açıklamalarının detayları…

Fitness - Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

ve yüzme havuzları gibi işletmelerin bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hizmete açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Vaka sayılarının artışıyla beraber ülke çapında koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kısıtlama uygulamaya geçmişti. Şimdi ise kısıtlamaların peyderpey kaldırılacağı biliniyor. Buna göre; Yüzme havuzları, spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte spor salonları ve yüzme havuzları ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

Fitness - Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran'da kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber spor salonlarının da açılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fitness - Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

Fitness - Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Fitness - Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

SON DAKİKA