Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden af talebi kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine atanan yeni bakan belli oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından kamuoyu tarafından yeni bakan merak edilerek "yeni Maliye Bakanı kim oldu, Lütfi Elvan'ın yerine kim geldi?" soruları yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan yeni Maliye Bakanı kim oldu, Lütfi Elvan'ın yerine kim geldi? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.