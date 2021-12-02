Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 05:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 05:27

Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden af talebi kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine atanan yeni bakan belli oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından kamuoyu tarafından yeni bakan merak edilerek "yeni Maliye Bakanı kim oldu, Lütfi Elvan'ın yerine kim geldi?" soruları yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan yeni Maliye Bakanı kim oldu, Lütfi Elvan'ın yerine kim geldi? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden af talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi sonrasından Bakan Elvan'ın yerine atanan yeni bakan da belli oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nı öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "yeni Maliye Bakanı kim oldu, Lütfi Elvan'ın yerine kim geldi?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

YENİ MALİYE BAKANI KİM OLDU, LÜTFİ ELVAN'IN YERİNE KİM GELDİ?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı ve biyografik bilgileri şöyle;

Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?

Son dakika haberine göre görevden af talebinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olacağı kamuoyu tarafından yoğun olarak merak edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?

YENİ MALİYE BAKANI KİM OLDU?

Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati'nin atandığı son dakika olarak açıklandı.

Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

SON DAKİKA