Yeni Maliye Bakanı kim oldu? Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın yerine kim geldi?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden af talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi sonrasından Bakan Elvan'ın yerine atanan yeni bakan da belli oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nı öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "yeni Maliye Bakanı kim oldu, Lütfi Elvan'ın yerine kim geldi?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

YENİ MALİYE BAKANI KİM OLDU, LÜTFİ ELVAN'IN YERİNE KİM GELDİ?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı ve biyografik bilgileri şöyle;