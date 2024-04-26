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Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:07

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: Yeni müfredat nasıl olacak? İşte merak edilenler

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin merakla beklediği Yeni Müfredat ile ilgili son dakika haberi geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Yeni Müfredat Taslağı açıklamasını yaptı. Bakan Tekin, ""Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk." dedi. Peki Yeni Müfredat nasıl olacak? İşte son dakika detayları!

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: Yeni müfredat nasıl olacak? İşte merak edilenler

"Yeni Müfredat Çalışması Nasıl Olacak" sorusu yanıt ararken; merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin, "Tecrübe, Öneri ve Desteğiniz Bizler için Önemli!" diyerek, "Sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk." ifadelerini kullandı.

Peki Yeni Müfredat Nasıl Olacak? Öğretmen, öğrenci ve velileri neler bekliyor? İşte detaylar...

gorusoneri.meb.gov.tr

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: Yeni müfredat nasıl olacak? İşte merak edilenler

YENİ YAKLAŞIMLAR BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kamuoyunun görüşüne açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan ve bütüncül eğitim yaklaşımını temel alan yeni müfredatta beceri odaklı, sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkan sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi.

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YENİ MÜFREDAT TASLAĞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: Yeni müfredat nasıl olacak? İşte merak edilenler

Yeni müfredatta, dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, hazırlıkları süren ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: Yeni müfredat nasıl olacak? İşte merak edilenler

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, hazırlanan yeni öğretim programlarına temel oluşturdu.

Bu bağlamda, yeni öğretim programlarının mevcut programlardan farklılaşan pek çok yönü bulunuyor.

Yeni müfredat, özgün bir eğitim felsefesi içeriyor. Yeni model ile milli bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor.

Yenilenen programlar kademe ve sınıf düzeylerine göre şöyle:

"Okul öncesi öğretim programı-3-5 yaş,

İlkokul-ortaokul kademeleri için fen bilimleri dersi 3-8. sınıf, hayat bilgisi dersi 1-3. sınıf, ilkokul matematik dersi 1-4. sınıf, ilkokul Türkçe dersi 1-4. sınıf, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersi 4. sınıf, ortaokul matematik dersi 5-8. sınıf, ortaokul Türkçe dersi 5-8. sınıf, sosyal bilgiler dersi 4-7. sınıf, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4-8. sınıf.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: Yeni müfredat nasıl olacak? İşte merak edilenler

Lise kademeleri için biyoloji dersi 9-12. sınıf, coğrafya dersi 9-12. sınıf, felsefe dersi 10-11. sınıf, fizik dersi 9-12. sınıf, kimya dersi 9-12. sınıf, matematik dersi 9-12. sınıf, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 12. sınıf, tarih dersi 9-11. sınıf, Türk dili ve edebiyatı dersi 9-12. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 9-12. sınıf."

Yeni müfredatta ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce güncellenen seçmeli ders programları da yer aldı.

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