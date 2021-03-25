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Yeni yayınlandı! ’un rengi kırmızı mı oldu, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Mart ayının başında normalleşme kararlarıyla beraber kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan haritada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirli renklerle ifade edilirken uygulanan kısıtlama ve normalleşme kararları da illerdeki bu risk durumlarına göre belirleniyor. Bu noktada vakalarda yaşanan ciddi artışla resmi olmayan bilgilere göre ilk aşamada turuncu renkli olan ve birçok il kırmızı renkle çok yüksek riskli iller arasında yerini aldı. Bu noktada vatandaşlar " ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul'un rengi kırmızı mı oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel Türkiye risk haritası…

Giriş Tarihi: 25.03.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 10:15
Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

üzerinde yaşanan son dakika gelişmeleri ülke çapında yakından takip edilmeye devam ediyor. Vakalardaki kritik artışla beraber uygulanan kısıtlamalarda da bu harita göz önüne alınarak değişimler yaşanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olan tabloda halen turuncu renk ile yüksek riskli olarak kaydedilse de yaşanan vaka artışı ile mega kentin kırmızı olarak kabul edildiği biliniyor. Bu noktada "Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul'un rengi kırmızı mı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye risk haritasının iki haftada bir güncelleneceği ifade edilmişti.

GÜNCEL TÜRKİYE RİSK HARİTASI İLE İŞTE İLLERDEKİ RİSK DURUMU!

Vaka sayılarındaki rekor artışla beraber üçüncü dalga endişesi ülke genelinde tedirginlik yaratırken öte yandan Türkiye risk haritası bu noktada milyonlarca vatandaş tarafından gün içerisinde ziyaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden paylaştığı haritayı henüz güncellemezken gelen veriler göz önüne alındığında birçok ilimizde vakalardaki artış nedeniyle adeta alarma geçildi.

Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

NEDİR ŞIRNAK'IN SIRRI?

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi rengini korumayı başta mobil ekiplerinin özverili çalışmaları olmak üzere vatandaşların da duyarlı olmasına bağladıklarını söyledi. Sürekli sahada mobil ekiplerin vatandaşlara ve esnafa maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunduğunu ifade eden Başıbüyük, "Fark ettik ki alışveriş sırasında, sürekli müşterilerin gelip gitmesiyle virüsün yayılması hızla gerçekleşiyor. Bunun farkına vardığımız andan itibaren Çevre Sağlığı teknikerleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak esnafı ziyaret etmeye başladık. Özellikle yoğun caddelerde aynı esnafı ekiplerimiz günde en az 5 defa ziyaret edip maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlatıyor." dedi.

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Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

KRİZ MASASI TOPLANTILARI!

"Vakaların yoğun olduğu dönemlerde hemen hemen her gün kriz masası toplantısını yaptık. Kriz masası toplantılarını hangi ilçede yoğun vaka sayısı var ise o ilçede gerçekleştirme gayretinde bulunduk. Bu da elbette olayı yerinde incelemekte bize çok katkı sağladı. Buna göre planlar ve projeler gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok şükür ki vaka sayısı ciddi bir şekilde düşmüş durumda. Şu an iyi noktadayız, umarız daha iyi noktalara geleceğiz. Bize destek veren başta Valimiz olmak üzere ekip arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum."

Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

UŞAK ARTIK MAVİ DEĞİL SARI!

Ege'de haftalardır mavi renk olarak direnen Uşak ili sonunda mavi renkten sarı yani orta riskli il seviyesine geldi. Kastamonu, Karabük, Çankırı illeri sarı renkli orta riskli iller arasındayken Kastamonu turuncu renkli yüksek iller arasına girdi. Çankırı ise kırmızı yani çok yüksek riskli iller arasına girdi. Erzincan orta riskli iller arasındayken çok yüksek riskli iller arasına girdi.

Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

ŞIRNAK DIŞINDA MAVİ İL KALMADI!

Manisa da sarıdan turuncuya döndü. Çanakkale yüksek riskli iller arasındayken kırmızı renk kodlu çok yüksek riskli iller arasına girdi. Yine düşük riskli olarak görülen Doğu ve Güneydoğu'daki birçok il orta riskli seviyeye geldi. Şırnak dışında Doğu ve Güneydoğu'da düşük riskli yani mavi kodlu ilimiz kalmadı.

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