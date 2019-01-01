Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma

Merakla beklenilen yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta Cuma günleri müşterilerine sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, 4 Ocak Cuma bu hafta aktüel ürünler listesini açıkladı. Haftanın ürünlerinde LG marka cep telefonu ile Xiaomi taşınabilir şarj aleti dikkat çekerken, diğer ürünler de oldukça iddialı gözüküyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.

Peki, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli ürünleri tam listesi!