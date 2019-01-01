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  • Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma

Yeni yılın açıklandı! Bu hafta indirimli BİM listesinde neler var? 4 Ocak Cuma

Merakla beklenilen yeni yılın ilk belli oldu. Her hafta Cuma günleri müşterilerine sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, 4 Ocak Cuma bu hafta listesini açıkladı. Haftanın ürünlerinde LG marka cep telefonu ile Xiaomi taşınabilir şarj aleti dikkat çekerken, diğer ürünler de oldukça iddialı gözüküyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.

Peki, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 01.01.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 15:12
Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma

Haftanın BİM katlaoğu yayınlandı. 2019'a girmemizle beraber yeni yılın ilk BİM kurum tarafından açıklandı. Bu hafta da müşterilerine birbirinden farklı ürünler sunan BİM marketler zinciri, başta teknoloji olmak üzere indirimli ürünleri müşlterilerinin hizmetine sunacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 OCAK CUMA

Yeni ilk haftasında öne çıkan aktüel ürünler arasında ise teknolojik ürünler ön plana çıkıyor.

Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma

HAFTANIN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 4 OCAK CUMA

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Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma
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Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma
Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma
Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma
Yeni yılın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta indirimli BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 4 Ocak Cuma
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