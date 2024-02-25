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Yer Afyonkarahisar! 30 yılda 19’uncu kez seçime gidiyor: Hem belediyeye hem muhtarlığa aday!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
11:26
Yer Afyonkarahisar! 30 yılda 19’uncu kez seçime gidiyor: Hem belediyeye hem muhtarlığa aday!
Afyonkarahisar'da yaşayan Menderes Koçak, 30 yılda 19 kez yerel seçimlere katıldı. Bu yıl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde hem belediye başkanlığına hem de muhtarlığa aday olan Koçak, "İnsanlık kazansın. Her şey insanlık için" diyerek oy topladı!