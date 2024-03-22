Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:56
Yer Bursa Uludağ: 40 yıl sonra ilk kez gördük!
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ'da sezonun bitmesiyle beraber pistler boş kalırken, hava sıcaklığının ani düşmesiyle kar kalınlığı 58 santimetreye yükseldi. İzmir'de yaşayan Yunus Kaya, ailece günübirlik teleferikle Uludağ'a geldiklerini ifade ederken, Sivas'ta çocukluğundan bu yana 40 yıl sonra ilk kez kar gördüğünü söyledi. Sezon kapanma noktasına geldiği için Uludağ'da pist ve telesiyejlerin boş kalması ise dikkat çekti.