Yer Bursa Uludağ: 40 yıl sonra ilk kez gördük!

Kar görmek için İzmir'den Uludağ'a geldiklerini söyleyen Nusret Kaya, "Uludağ çok güzel bir yer. İlk defa geliyorum. Geziyoruz, yemek yiyoruz çok fazla bir şey yapmıyoruz. Sadece kayak ve arada bir telesiyej ile yukarıya çıkıp geliyoruz. Kar görmeye gelen İzmirlileriz. Eşim ve babamla birlikte geldik o karı daha çok seviyor oynuyor" şeklinde konuştu.

