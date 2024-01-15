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Haberler Yaşam Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:32

Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…

İstanbul'da Norveç uyruklu Egil Skarbo ile Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani, iki gün önce İstanbul'a geldi. Daire kiralayan turistlerin iki gündür daireden çıkmaması üzerine görevliler ev sahibine haber verdi. Evde hareketsiz halde bulunan turistlerden Egil Skarbo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…

Olay, İstanbul Beyoğlu'ndaki Galata Hacımimi Mahallesi Kölemen Çıkmazı'nda bulunan 4 katlı binada dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…

Edinilen bilgiye göre, Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31) 2 gün önce daire kiraladı. 2 gündür daireden çıkan olmayınca görevliler durumu daire sahibine haber verdi.

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Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…

Yedek anahtarla eve girildiğinde iki turistin hareketsiz halde yattığını gördüler. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Norveç uyruklu Egil Skarbo'nun hayatını kaybettiğini, Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani'nin ise yaşadığını belirledi. Baygın turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından vücudunda yara ve darbe izi bulunmayan Egil Skarbo'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…
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