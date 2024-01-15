Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…

Yedek anahtarla eve girildiğinde iki turistin hareketsiz halde yattığını gördüler. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Norveç uyruklu Egil Skarbo'nun hayatını kaybettiğini, Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani'nin ise yaşadığını belirledi. Baygın turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.