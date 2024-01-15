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Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:32
Yer: İstanbul! Norveç uyruklu turistin şüpheli ölümü: Vücudunda darbe izi…
İstanbul'da Norveç uyruklu Egil Skarbo ile Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani, iki gün önce İstanbul'a geldi. Daire kiralayan turistlerin iki gündür daireden çıkmaması üzerine görevliler ev sahibine haber verdi. Evde hareketsiz halde bulunan turistlerden Egil Skarbo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.