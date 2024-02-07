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Yer İstanbul! Taksi ücretini ödemek istemeyince öyle şeyler yaptı ki: Beni elledin!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
13:33
Yer İstanbul! Taksi ücretini ödemek istemeyince öyle şeyler yaptı ki: Beni elledin!
İstanbul'da Şişli'de taksiye binen bir kadın, Sultanbeyli'ye gitmek istedi. İneceği yere geldiğinde ise bin liralık taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Taksi şoförü Serhat Dizgin'i tacizle suçladı, "Beni elledin" diyerek tepki gösterdi. O anlar, Dizgin tarafından kaydedildi…