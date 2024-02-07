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Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:33

Yer İstanbul! Taksi ücretini ödemek istemeyince öyle şeyler yaptı ki: Beni elledin!

İstanbul'da Şişli'de taksiye binen bir kadın, Sultanbeyli'ye gitmek istedi. İneceği yere geldiğinde ise bin liralık taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Taksi şoförü Serhat Dizgin'i tacizle suçladı, "Beni elledin" diyerek tepki gösterdi. O anlar, Dizgin tarafından kaydedildi…

İHA
Yer İstanbul! Taksi ücretini ödemek istemeyince öyle şeyler yaptı ki: Beni elledin!

Şaşkına çeviren olay önceki gece İstanbul'da yaşandı. Şişli'den taksiye binen kadın müşteri Sultanbeyli'ye gitmek istedi.

Yer İstanbul! Taksi ücretini ödemek istemeyince öyle şeyler yaptı ki: Beni elledin!

TAKSİMETRE ÜCRETİNİ ÖDEMEDİ

Sultanbeyli'ye gelen kadın, yaklaşık bin lira tutan taksi ücretini ödemedi. Taksici Serhat Dizgin, kadından taksi ücretini istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

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Yer İstanbul! Taksi ücretini ödemek istemeyince öyle şeyler yaptı ki: Beni elledin!

"BENİ ELLEDİN" DİYEREK TEHDİT ETTİ!

Araçtan inen kadın, "beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi.

İstanbul'da takside "taciz" tartışması: "Beni elledin" diyerek ücreti ödemedi | Video

Yer İstanbul! Taksi ücretini ödemek istemeyince öyle şeyler yaptı ki: Beni elledin!

Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın. Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı" diyerek kadına tepki gösterdi.

Yer İstanbul! Taksi ücretini ödemek istemeyince öyle şeyler yaptı ki: Beni elledin!

Taksi ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam ederken, o anlar ise kameraya yansıdı.

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