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Yer İzmir: 550 milyon TL'lik yasa dışı bahis vurgunu! Paraları işte böyle yemişler...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
10:34
Yer İzmir: 550 milyon TL'lik yasa dışı bahis vurgunu! Paraları işte böyle yemişler...
Yasa dışı bahis operasyonunun adresi bu kez İzmir. İzmir merkezli 7 ilde yürütülen operasyonda, işsiz, pazarlamacı ve öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka ve kripto para hesapları açarak paravan şirket kuran ve 550 milyon TL'lik vurgun yapan 35 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis çetesinin lüks yaşamı ise dikkat çekti. İşte haberin detayları...