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Yer yine İzmir! Taksiciye korkunç saldırı: Bir santim daha girse…
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:17
Yer yine İzmir! Taksiciye korkunç saldırı: Bir santim daha girse…
Korkunç olay İzmir Konak'ta yaşandı. Mesaisinin bitmesi nedeniyle yolcu almayan taksi şoförü Serkan Aksakallı(37), kendisine küfreden kişi ile tartıştığı sırada makaslı saldırıya uğradı. Bu sırada yaralanan Serkan Aksakallı hastaneye giderek tedavi edildi. Aksakallı, "Geçen taksici meslektaşımızı, abimizi öldürdüler. Şimdi sıra bugün bize geldi. Yani biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hep iyilik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.