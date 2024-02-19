Yer yine İzmir! Taksiciye korkunç saldırı: Bir santim daha girse…

Geçen taksici meslektaşımızı, abimizi öldürdüler. Şimdi sıra bugün bize geldi. Yani biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hep iyilik yapıyoruz. Hep hizmet ediyoruz. Hep güzellikle götürelim diyoruz. İnsanca gidelim gelelim diyoruz. Ama millet anlamıyor. Millet içiyor uyuşturucuları ondan sonra bize saldırmaya başlıyorlar. Herifin üstünden de makas çıktı, ustura çıktı, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam, anlamadım. Doktor bana 'Birazcık daha, bir santim daha girse, seni burada serumla tüple besleyecektik, yoğun bakıma alacaktık. Allah'tan bir parmak sıyırmışsınız, kurtarmışsınız' dedi. Yani resmen bu canlı canlı adam öldürmeye teşebbüstür. Kasten yaralamadır" şeklinde konuştu.