YERLİ MALI HAFTASI ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Yerli Malı Haftası anlamı ve önemi nedir, ne zaman?

Yerli Malı haftasında yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılmasını amaçlanarak etkinlikler düzenlenir. Türkiye'de tüm okullarda kutlamalar yapılır ve yurdun malının kullanımının önemi aşılanır. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilen yerli malı haftasında ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Bu tarihin yaklaşmasıyla "Yerli Malı Haftası anlamı ve önemi nedir, ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte o tarih ve detaylar.