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Giriş Tarihi: 23.10.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 07:37

YERLİ MALI HAFTASI ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Yerli Malı Haftası anlamı ve önemi nedir, ne zaman?

Yerli Malı haftasında yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılmasını amaçlanarak etkinlikler düzenlenir. Türkiye'de tüm okullarda kutlamalar yapılır ve yurdun malının kullanımının önemi aşılanır. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilen yerli malı haftasında ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Bu tarihin yaklaşmasıyla "Yerli Malı Haftası anlamı ve önemi nedir, ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte o tarih ve detaylar.

YERLİ MALI HAFTASI ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Yerli Malı Haftası anlamı ve önemi nedir, ne zaman?

Yerli Malı Haftası'na kısa bir zaman kaldı. Aralık ayında belirlenen hafta boyunca okullarda öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur. Peki, Yerli Malı Haftası nedir, ne zaman başlıyor? 2022 Yerli Malı Haftası önemi ve anlamı nedir? İşte tüm detaylar.

YERLİ MALI HAFTASI ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Yerli Malı Haftası anlamı ve önemi nedir, ne zaman?

YERLİ MALI HAFTASI ANLAM VE ÖNEMİ

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.


I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

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YERLİ MALI HAFTASI ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Yerli Malı Haftası anlamı ve önemi nedir, ne zaman?

YERLİ MALI HAFTASI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir.

1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir.

YERLİ MALI HAFTASI ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Yerli Malı Haftası anlamı ve önemi nedir, ne zaman?

Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir. Yapılan yerli malı etkinlikleri ile öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmesinin önemi anlatılır. Bu sayede ülkenin zenginleşmesine yönelik bir adım atılır. Etkinlikler esnasında Türk malları hakkında çeşitli bilgiler verilir, konuyla ilgili şiirler ve bilgilendirici metinler okunur.

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