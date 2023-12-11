Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YERLİ MALI HAFTASI İÇİN ŞİİRLER, MESAJLAR VE SÖZLER | Öğrenciler ve öğretmenler için yerli malı şiirleri, sözleri
Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:14

YERLİ MALI HAFTASI İÇİN ŞİİRLER, MESAJLAR VE SÖZLER | Öğrenciler ve öğretmenler için yerli malı şiirleri, sözleri

2023 Yerli Malı Haftası'na kısa bir süre kaldı. 12-18 Aralık tarihleri boyunca okullarda öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesine dikkat edilir. Yerli tüketim bilincini kazandırmak ve tutumlu olmanın öneminin vurgulanır. Okullarda ilk dönemin sonunda yaklaşılırken hazırlığa başlandı. Bu hazırlıklar için öğretmenler ve öğrenciler şiir, söz, mesaj aramaya başladılar. Öğrenciler okullarında gerçekleştireceği etkinliklerde kullanması adına "yerli malı haftası şiirleri, yerli malı haftası sözleri, yerli malı haftası mesajları" için örnekler haberimizin devamında…

YERLİ MALI HAFTASI İÇİN ŞİİRLER, MESAJLAR VE SÖZLER | Öğrenciler ve öğretmenler için yerli malı şiirleri, sözleri

Yerli Malı Haftası için geri sayım başladı. 12- 18 Aralık tarihlerini kapsayan haftada tüm ülke genelinde okullarda kutlanan haftanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Her yıl Türkiye'de tüm okullarda kutlamalar yapılır ve etkinlikler düzenlenir. Bu tarihin yaklaşmasıyla "Yerli Malı Haftası şiirleri, sözleri, mesajları" aratılmaya başlandı. İşte yerli malı haftası şiir, yazı örnekleri

YERLİ MALI HAFTASI İÇİN ŞİİRLER, MESAJLAR VE SÖZLER | Öğrenciler ve öğretmenler için yerli malı şiirleri, sözleri

YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YERLİ MALI HAFTASI İÇİN ŞİİRLER, MESAJLAR VE SÖZLER | Öğrenciler ve öğretmenler için yerli malı şiirleri, sözleri

TUTUMLU OL
Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol.

İsmail SAĞIR

YERLİ MALI HAFTASI İÇİN ŞİİRLER, MESAJLAR VE SÖZLER | Öğrenciler ve öğretmenler için yerli malı şiirleri, sözleri

MEYVELER YERLİ MALI
Adımdır mandalina
Sağlık veririm sana
Pek sevimli meyveyim
Bol bol yiyin bakayım

Amasya elmasıyım
Meyvelerin hasıyım
Al sarı yanağım var
Beni yersen kan yapar

Ankaradır memleketim
Koyu sarıdır rengim
Isırınca bal akar
Yiyenlere can katar

Al portakal bal portakal
Yemezsende seyrine dal
Kokum bile başka benim
Şerbet dolu hep bedenim

İzmir'in üzümleri
Sevilmezmi arkadaş
İnsanlara pek yarar
Kurusu var yaşı var

Çiçek olur açılırım
Mercan gibi saçılırım
Hastaya nar sorulmaz
Şurubuna doyulmaz

YERLİ MALI HAFTASI İÇİN ŞİİRLER, MESAJLAR VE SÖZLER | Öğrenciler ve öğretmenler için yerli malı şiirleri, sözleri

YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek,vişne,portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen,içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik,badem,zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva,üzüm,şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina,ayvalar
Kavun,karpuz ve de nar.
Pırasa,karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak

SON DAKİKA