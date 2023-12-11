YERLİ MALI HAFTASI İÇİN ŞİİRLER, MESAJLAR VE SÖZLER | Öğrenciler ve öğretmenler için yerli malı şiirleri, sözleri

2023 Yerli Malı Haftası'na kısa bir süre kaldı. 12-18 Aralık tarihleri boyunca okullarda öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesine dikkat edilir. Yerli tüketim bilincini kazandırmak ve tutumlu olmanın öneminin vurgulanır. Okullarda ilk dönemin sonunda yaklaşılırken hazırlığa başlandı. Bu hazırlıklar için öğretmenler ve öğrenciler şiir, söz, mesaj aramaya başladılar. Öğrenciler okullarında gerçekleştireceği etkinliklerde kullanması adına "yerli malı haftası şiirleri, yerli malı haftası sözleri, yerli malı haftası mesajları" için örnekler haberimizin devamında…