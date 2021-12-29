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Haberler Yaşam Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna açıklama geldi! 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama olacak mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 07:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 07:54

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna açıklama geldi! 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama olacak mı?

Bir yılın daha sonuna geldiğimiz şu günlerde yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ediliyor. Omicron varyantı tüm yurtta tedirginliğe sebep olurken ilgili kurumlardan gelecek son dakika açıklamaları takip ediliyor. Son olarak omicron varyantı sebebiyle bazı ülkeler kapanmaya giderken konuyla ilgili İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Peki Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık-1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı, yılbaşında kısıtlama olacak mı? İşte bazı bilgiler…

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna açıklama geldi! 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama olacak mı?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı, 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 kısıtlama var mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Geçen sene artan koronavirüs vakaları sebebiyle kısıtlamalar uygulanırken bu seneki omicron varyantı ise endişeye sebep oluyor. Konuyla ilgili İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında yeni bir kısıtlama veya kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi. Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna açıklama geldi! 31 Aralık-1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı, yılbaşında kısıtlama olacak mı?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna açıklama geldi! 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama olacak mı?

"YILBAŞI İÇİN HERHANGİ BİR KAPANMA YA DA KISITLAMA YOK"

İstanbul'da yılbaşı için herhangi bir kapanma ya da kısıtlama planlamasının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, toplumun pandemi kültürüne, bilince ulaştığına inandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin kısıtlaması veya kontrolünü, kendisinin yapabileceğine ve bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Bir kısıtlama ya da yasaklama şu anda söz konusu değil. Ama tabii ki vaka sayıları da kontrol edilerek bu kararlar veriliyor. Şu bilinsin ki özellikle Avrupa'daki yükselişlerden bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'de de vaka sayılarında bir yükseliş oluyor. Bizim sağlık sistemimiz de, bizler de buna hazırlıklıyız. Panikle, korku ile değil; tedbirle de bu işin üstesinden geleceğimizin bilinmesini istiyorum. O nedenle de herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum"

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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna açıklama geldi! 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama olacak mı?

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, KISITLAMA VAR MI?

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu 'kısıtlama yok' dedi uyardı

İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında yeni bir kısıtlama veya kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi. Memişoğlu ancak herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini, korku ve panikle değil; tedbirle pandemiye karşı mücadelenin kazanılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üretebilen 9'uncu ülke olduğuna dikkat çekerek, yerli aşı Turkovac'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağını kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle yaşanan vaka artışlarına dikkat çekerek yeni yıl öncesi uyarılarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, korku ve panikle değil, "kişisel tedbirle" bu süreçlerin daha kolay atlatılabileceğini söyleyerek, "Şimdiye dek üç tane ciddi yükselişten sonra, şu anda İstanbul'da da Türkiye'de de vaka sayıları belli bir seviyede ve kontrol altında devam ediyor. Tabii bu, insanlarımızda biraz rahatlamayı da beraberinde getirdi. Özellikle aşının da etkisiyle, insanların özgüveni arttı. Maske mesafe konusunda gevşeme yaşıyoruz. Bu konuda bir rehavet yaşamamamız lazım. Çünkü görüyoruz ki Omicron'dan sonra, ki bulaşıcılığı çok yüksek, özellikle Avrupa ülkelerinde, İngiltere, Almanya ve Fransa'da vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bu ciddi artışlar eskisi gibi ölüm veya yoğun bakıma yatışlara çok yansımasa da maske, mesafe ve aşılanma konusunda hassasiyet göstermemiz gerekiyor" dedi.

31 ARALIK-1 OCAK YILBAŞINDA KISITLAMA VAR MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor. İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında yeni bir kısıtlama veya kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna açıklama geldi! 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama olacak mı?
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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna açıklama geldi! 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama olacak mı?
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