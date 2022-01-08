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Giriş Tarihi: 08.01.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 12:01

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ne zaman?

Piyasalara yön verecek Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz ay faizlerde düşüş kararı veren kurulun bu ayki açıklaması merakla bekleniyor. Öte yandan "Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, karar ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Beklentiler bu ay da politika faizinde düşüş kararının verilmesi yönünde. Peki, 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ayın kaçında yapılacak? İşte detaylar…

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ne zaman?

Yeni yılın gelmesiyle beraber bu kez gözler Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevirdi. Her ay olduğu gibi belirlenen tarihte PPK kurulu toplanacak ve kararını kamuoyuna duyuracak. Önceki ay faizlerde düşüş politikası izleyen kurulun bu ayki kararı ise şimdiden merak konusu haline geldi. Bu noktada ise "2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, karar ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ocak Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi ve tüm detaylar...

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin faiz kararı tarihleri ise şöyle:

22 Ocak 2022

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın ve döviz hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkındaki tebliğlerine ilişkin uygulama talimatı yayımladı.

Talimatlarda, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın ve döviz cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin uygulama ayrıntıları yer alıyor.

Buna göre, altın ve döviz hesaplarının TL'ye dönüşüm fiyatının hesaplanması için Merkez Bankası tarafından 10.00-15.00 arasında saat başı gram altın ve döviz alış kuru ilan edilecek. Dönüşüm fiyatı hesaplanırken, bu hesapların Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış 995 veya 1000 ayar gram altın fiyatı ve döviz alış kuru baz alınacak.

Vade sonunda fiyat farkının ödenmesinde ise; saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen gram altın fiyatı ve döviz alış kuru dikkate alınacak.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda, banka tarafından hesap sahibine "anapara + faiz/kar payı" ödenecek. Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda faiz/kar payı tutarı fiyat farkından büyük ise banka tarafından hesap sahibine "anapara+faiz" ve katılma hesabı sahibine katılma hesabı bakiyesi ödenecek. Ancak faiz/kar payı tutarı fiyat farkından küçükse banka tarafından hesap sahibine "anapara + faiz/kar payı"na ilave olarak "fiyat farkı-faiz/kar payı" tutarı verilecek. Söz konusu ilave tutar, Merkez Bankasınca bankaya verilecek.

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