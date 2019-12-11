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Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki

Yıllar önce dünyanın başka uçlarından gelip 'u fotorğaflamışlar! O kareler ortaya çıktı. Tozlu arşivlerden çıkan uzun yıllar önce çekilmiş bu İstanbul fotoğrafları sizi geçmişe götürecek. Nostaljik karelerde İstanbul'un önemli noktalarının 1960 ve 70'li yıllara ait fotoğrafları var. 1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi İstanbul'da Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı. İşte o gelen ziyaretçilerin kimileri İstanbul'u fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Yıllar sonra da o kareler ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 07:03 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 07:18
Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki İstanbul

Zamanın su gibi akıp gittiğine şahitlik edeceğiniz kareler yıllar sonra ortaya çıktı!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki İstanbul

1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi 'da konaklardı.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki İstanbul

Bu nedenle de Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde zaman geçirirlerdi.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki İstanbul

Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki İstanbul

Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski fotoğrafları çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki İstanbul
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Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki İstanbul

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