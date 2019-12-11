Yıllar sonra ortaya çıktı! Arşivlerdeki İstanbul

Yıllar önce dünyanın başka uçlarından gelip İstanbul'u fotorğaflamışlar! O kareler ortaya çıktı. Tozlu arşivlerden çıkan uzun yıllar önce çekilmiş bu İstanbul fotoğrafları sizi geçmişe götürecek. Nostaljik karelerde İstanbul'un önemli noktalarının 1960 ve 70'li yıllara ait fotoğrafları var. 1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi İstanbul'da Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı. İşte o gelen ziyaretçilerin kimileri İstanbul'u fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Yıllar sonra da o kareler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.12.2019
07:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
07:18
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