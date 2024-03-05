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Haberler Yaşam Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:32

Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!

İzmir'de hemşire Binnaz Karadaş, 2008 yılında böbrek yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için böbrek nakli olması şarttı. Tam 16 yıl diyalize giren Karadaş, üç hafta önce gelen telefonla hayata sarıldı. Böbrek naklinin ardından 16 yıl sonra kana kana su içebilen Binnaz Karadaş, mutluluğunu şöyle anlattı: Diyalize giren bir hasta için 'suyu istediğin kadar içebilirsin' demek. Bunun tarifi yok…

AA
Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan, bir çocuk annesi 38 yıllık hemşire Karadaş'a, 2008'de böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Diyaliz tedavisine başlanan Karadaş'ın böbrek nakli olmasına karar verildi. Bugüne kadar birçok hastanede görev yapan Karadaş, diyalize girdiği dönemde de mesleğini sürdürdü. Karadaş, ablası iki yıl önce böbreğini vermek istemesine rağmen bazı sağlık sorunları nedeniyle nakil yapılamayınca kadavradan nakil için beklemeye devam etti.

Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!

16 YIL BÖBREK BEKLEDİ!

Karadaş'ın kadavradan nakil için 16 yıl süren bekleyişi, 3 hafta önce İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreğinden yapılan nakil ile sona erdi. Binnaz Karadaş, diyaliz girmek zorunluluğu nedeniyle yıllarca zor günler yaşadığını söyledi.

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Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!

Uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiği anı unutamadığını belirten Karadaş, "Hiç umutsuzluğa kapılmadım. Allah büyüktür, sabır en büyük erdemdir. Hoca bana 'su içebilirsin' dedi. Bu cümle bile o kadar çok şey ifade ediyor ki. 16 sene diyalize giren bir hasta için 'suyu istediğin kadar içebilirsin' demek. Bunun tarifi yok" diye konuştu. Karadaş, hastalığı boyunca mesleğini bırakmayı hiç düşünmediğini ifade ederek, liseden sonra başladığı mesleğini sürdürebildiği kadar yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar ise Karadaş'ın nakledilen böbreğinin vücuduna uyum sağladığını, fonksiyonların her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. Karadaş'ın organ bekleme süresinin çok fazla olduğunu anlatan Tatar, şunları kaydetti:

Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!

"Maalesef diyaliz hastalarımızı onuncu yıldan sonra büyük çoğunluğunu kaybediyoruz. Binnaz Hanım bu konuda şanslı. Hastamızda 16 yılın verdiği bir yük vardı, diyalizdeki geçirdiği zamanın uzun olması nedeniyle damarsal problemler, kemikli mineral hastalıklarıyla ilgili problemler vardı."

Tatar, hastanın 16 yıl sonra rahat bir şekilde su içerek, idrarını yaptığını aktardı. Organ bağışının az olduğuna dikkati çeken Tatar, bu nedenle yıllarca diyalizde bekleyen çok hasta olduğunu, organ bağışının hayat kurtardığını belirtti.

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