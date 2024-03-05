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Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:32
Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!
İzmir'de hemşire Binnaz Karadaş, 2008 yılında böbrek yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için böbrek nakli olması şarttı. Tam 16 yıl diyalize giren Karadaş, üç hafta önce gelen telefonla hayata sarıldı. Böbrek naklinin ardından 16 yıl sonra kana kana su içebilen Binnaz Karadaş, mutluluğunu şöyle anlattı: Diyalize giren bir hasta için 'suyu istediğin kadar içebilirsin' demek. Bunun tarifi yok…