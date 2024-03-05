Yıllarca böbrek nakli bekledi: 16 yıl sonra kana kana su içti!

"Maalesef diyaliz hastalarımızı onuncu yıldan sonra büyük çoğunluğunu kaybediyoruz. Binnaz Hanım bu konuda şanslı. Hastamızda 16 yılın verdiği bir yük vardı, diyalizdeki geçirdiği zamanın uzun olması nedeniyle damarsal problemler, kemikli mineral hastalıklarıyla ilgili problemler vardı."

Tatar, hastanın 16 yıl sonra rahat bir şekilde su içerek, idrarını yaptığını aktardı. Organ bağışının az olduğuna dikkati çeken Tatar, bu nedenle yıllarca diyalizde bekleyen çok hasta olduğunu, organ bağışının hayat kurtardığını belirtti.