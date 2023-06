Haberler Yaşam Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Türkiye All Star fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:10

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Bu sezon All Star kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak yarışma, 14 Haziran'da başlayacak. MasterChef Türkiye All Star 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda yer alan Şef Yılmaz Öztürk hayatı ve kariyeri ile araştırma konusu oldu. Şef Yılmaz Öztürk kimdir Somer Şef'in yerine mi geldi soruları gündemdeki yerini aldı. Somer Sivrioğlu'nun yerine geldiği belirtilen ismin biyografisi ve yaşamı merak ediliyor. Peki, MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.