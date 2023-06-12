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Haberler Yaşam Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Türkiye All Star fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:10

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Türkiye All Star fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Bu sezon All Star kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak yarışma, 14 Haziran'da başlayacak. MasterChef Türkiye All Star 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda yer alan Şef Yılmaz Öztürk hayatı ve kariyeri ile araştırma konusu oldu. Şef Yılmaz Öztürk kimdir Somer Şef'in yerine mi geldi soruları gündemdeki yerini aldı. Somer Sivrioğlu'nun yerine geldiği belirtilen ismin biyografisi ve yaşamı merak ediliyor. Peki, MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Türkiye All Star 2023 Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

Yılmaz Öztürk kimdir, Somer Şef'in yerine mi geldi soruları gündemdeki yerini koruyor. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı yarışmada bu sezon All Star kadrosu yarışacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken MasterChef Türkiye All Star 1. bölüm tanıtım yayınlandı. Fragmanda yer alan Şef Yılmaz Öztürk biyografisi ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Türkiye All Star 2023 Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında Ankara'da başlayan Şef Yılmaz Öztürk, 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye'nin bilinen mutfaklarında çalıştı.

Üyesi olduğu Chaine des Rotisseurs'ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007-2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu.

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Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Türkiye All Star 2023 Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

Aşçılık alanında ödüllere sahip olan Şef Yılmaz Öztürk, evli ve bir çocuk sahibidir.

eçmiş sezonlarda da yarışmaya konuk olan ünlü şef, açık ateş denildiğinde Türkiye'de ilk akla gelen şefler arasında bulunuyor.

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Türkiye All Star 2023 Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

YILMAZ ÖZTÜRK SOMER ŞEF'İN YERİNE Mİ GELDİ?

MasterChef All Star'ın yeni bölüm fragmanında Danilo Şef, Mehmet Şef yer alırken Somer Şef gözükmedi. Somer Sivroğlu'nun yerine yeni jüri üyesi olarak Yılmaz Öztürk'ün geldiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz sezon MasterChef'e konuk olarak katılan Öztürk'ün MasterChef All Star bölümüne konuk olarak mı geldiği yoksa yeni jüri üyesi mi olduğu 14 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak ilk bölümde belli olacak.

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Türkiye All Star 2023 Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?
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