Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yine yaptılar yapacaklarını! Yurdum insanından gülümseten kareler

Yine yaptılar yapacaklarını! insanından gülümseten kareler

insanı yine neler yaptı neler! halkının en tartışılmayacak özelliği belki de mizah yeteneğidir. Her konuda her yerde ve her zaman illa ki gülümsetecek mizahi bir bakış açısı olur. Sosyal medyada da bolca paylaşılan bu kareler sizi Türk halkının mizahi yönüne tekrar şahit edecek. Neler yapmadılar ki! Çarşıda pazarda aklınıza gelebilecek her yerde gülümsetmeyi başardılar!

Giriş Tarihi: 21.10.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 07:31
Yine yaptılar yapacaklarını! Yurdum insanından gülümseten kareler

İşte birbirinden ilginiç ve gülümseten manzaralarıyla Türkiye'den kareler!

Yine yaptılar yapacaklarını! Yurdum insanından gülümseten kareler
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yine yaptılar yapacaklarını! Yurdum insanından gülümseten kareler
Yine yaptılar yapacaklarını! Yurdum insanından gülümseten kareler
Yine yaptılar yapacaklarını! Yurdum insanından gülümseten kareler
Yine yaptılar yapacaklarını! Yurdum insanından gülümseten kareler
Yine yaptılar yapacaklarını! Yurdum insanından gülümseten kareler
BİZE ULAŞIN