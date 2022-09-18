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Giriş Tarihi: 18.09.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 15:42

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS ek tercih yerleştirme işlemleri, 13 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. İlk tercihte hiçbir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu ile tercih listelerini hazırlayıp üniversite 2. tercihlerini gerçekleştirdi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu noktada gözler YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu için ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih yerleştirme süreci, geçtiğimiz hafta son buldu. Herhangi bir kuruma kayıt olamayan binlerce üniversite adayı, ikinci kez tercih listelerini hazırlayıp şansını denedi. Bu noktada tüm gözler YKS 2. tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2022: YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI DUYURUSU BEKLENİYOR!

7 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında tamamlanan YKS ek tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite adayları, YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte, 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı ve ÖSYM ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

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YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek yerleştirme takviminde YKS ek tercih sonuçları için resmi bir tarih bilgisi yer almadı. Geçtiğimiz sene YKS ek tercih sonuçları, 1 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmişti.

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Ancak ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. Bu bilgiler kapsamında YKS ek tercih sonuçlarının, 25 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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