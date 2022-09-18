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YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.09.2022 15:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2022
15:42
YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
YKS ek tercih yerleştirme işlemleri, 13 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. İlk tercihte hiçbir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu ile tercih listelerini hazırlayıp üniversite 2. tercihlerini gerçekleştirdi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu noktada gözler YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu için ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…