YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih yerleştirme süreci, geçtiğimiz hafta son buldu. Herhangi bir kuruma kayıt olamayan binlerce üniversite adayı, ikinci kez tercih listelerini hazırlayıp şansını denedi. Bu noktada tüm gözler YKS 2. tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...