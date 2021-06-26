YKS sınavı bugün saat kaçta başlayacak? 2021 YKS TYT sınavı toplam kaç dakika sürüyor ve kaçta bitiyor? YKS TYT'de hangi konular ve derslerden sorulacak?

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Adaylar, sınava çok az bir süre kala YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek konularıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bilindiği gibi, adayların sınava en az 15 dakika kala yerlerinde hazır bulunması gerekiyor. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken TYT saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor konularına netlik kazandırıldı. Öte yandan, TYT'de hangi derslerden ve konulardan soru sorulacağı da açıklandı. Peki, YKS TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve toplam kaç dakika? TYT'de hangi konulardan ve derslerden soru sorulacak? İşte detaylar...