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Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:18

YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi? İşte 2023 ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihi

YKS sınavı için nefesler tutuldu. Kahramanmaraş depremi sonrası yapılan son açıklamada; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sene LGS'ye ve YKS'ye girecek öğrencilerimizin 2. dönem konularından, sorumlu olmayacağını kaydetmişti. Öte yandan adaylar "YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi?" sorularına yanıt arıyor. Üniversite sınavına ilişkin bir tarih değişikliği ise bildirilmemişti. Peki, YKS ne zaman, tarihi değişti mi, değişecek mi? İşte ÖSYM sınav takvimi ile duyurulan o tarih ve detaylar.

YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi? İşte 2023 ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihi

YKS sınav tarihi için yaşanabilecek tüm gelişeler yakından takip ediliyor. 12. Sınıf 2. Dönem konularının bu yılki sınavda muaf tutulacağı kaydedilirken sınav tarihi ise aylar önce ÖSYM takvimi ile duyurulmuştu. Sınavın düzenleneceği tarihe adım adım yaklaşan adaylar "2023 YKS ne zaman, tarihi değişti mi, değişecek mi?" sorularına da yanıt arıyor. İşte 2023 YKS sınav tarihi ve merak edilen tüm bu detaylar.

YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi? İşte 2023 ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihi

MEB'DEN MÜFREDAT KARARI: 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi? İşte 2023 ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihi

BAKAN ÖZER'DEN ÜNİVERSİTE SINAV TARİHİ AÇIKLAMASI!

Bakan Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi:

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"

YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi? İşte 2023 ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihi

YKS 2023 SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra 2023 YKS takvimi seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi? İşte 2023 ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihi

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

YKS başvurularının 1-2 hafta içinde başlaması bekleniyor. 2023 YKS başvuru ve sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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