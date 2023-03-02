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Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:18

YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi? İşte 2023 ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihi

YKS sınavı için nefesler tutuldu. Kahramanmaraş depremi sonrası yapılan son açıklamada; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sene LGS'ye ve YKS'ye girecek öğrencilerimizin 2. dönem konularından, sorumlu olmayacağını kaydetmişti. Öte yandan adaylar "YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi?" sorularına yanıt arıyor. Üniversite sınavına ilişkin bir tarih değişikliği ise bildirilmemişti. Peki, YKS ne zaman, tarihi değişti mi, değişecek mi? İşte ÖSYM sınav takvimi ile duyurulan o tarih ve detaylar.