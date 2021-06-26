YKS yorumları 2021: 2021 Üniversite YKS sınavında sorulan sorular ve yorumlar nasıldı, nasıl oldu? İşte, TYT soruları yorumları

Bugün milyonlarca öğrenci YKS sınavının ilk oturumu olan TYT'ye katılım sağladı. Açılımı Temel Yeterlilik Sınavı olan TYT'nin sona ermesi ile birlikte sınava katılım sağlayan öğrenciler, YKS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı sorularına yanıt arıyor. Sorular, ÖSYM'nin konu dağılım kriterlerine ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanıyor. Sınav sonrası gelen yorumlara göre ise kimilerine göre sınav oldukça kolay kimilerine ise zor geçmiş durumda bulunuyor. Peki, 2021 Üniversite YKS sınavında sorulan sorular ve yorumlar nasıl oldu? YKS zor muydu, kolay mıydı? İşte TYT soruları yorumları, YKS 2021 soru yorumları