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Yoğun bakımdaki kanser hastasına tecavüz: Türkiye’nin konuştuğu sapık hemşire için karar verildi!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
16:02
Yoğun bakımdaki kanser hastasına tecavüz: Türkiye’nin konuştuğu sapık hemşire için karar verildi!
Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay İzmir'de yaşanmıştı. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan erkek hemşire, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İşte sapık hemşirenin cezası…