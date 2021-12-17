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Haberler Yaşam Yok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:10

Yok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...

Adana'da kusma ve ishal şikayetiyle özel bir tıp merkezine kaldırılan 1 buçuk yaşındaki Kumsal, iddiaya göre takılan serum sonucu fenalaştı ve aradan birkaç saat geçtikten sonra hayatını kaybetti. Küçük kızın son nefesini vermeden önce ailesi tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, aile suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyor.

İHA
Yok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...

YOK BÖYLE ACI! KUMSAL BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ AİLESİNİ YASA BOĞDU...

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşayan Medet (26) ve Çağla (25) Dağtekin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Kumsal, 10 Aralık Cuma günü kusma ve ishal rahatsızlığı yaşadı.

Yok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...

Aile, bunun üzerine kızlarını özel bir tıp merkezine götürdü. Burada tedavisi yapılan küçük kız, taburcu edildi. 11 Aralık Cumartesi akşamı tekrar rahatsızlanan Kumsal, yine aynı tıp merkezine götürüldü.

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Yok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...

Burada iddiaya göre küçük çocuğa serum takıldı.

Yok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...

Serumun ardından fenalaşan küçük Kumsal, doktor tarafından taburcu edildi. Aile eve geldiğinde ise küçük çocuğun morarmaya başladığını ve nefes alış verişinin değiştiğini 12 Aralık Pazar sabahı da evlatlarının hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Yok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...

Küçük çocuğun ölümü üzerine Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Minik Kumsal'ın cansız bedeni de Mutlu Mezarlığı'na defnedildi.

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