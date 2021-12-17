HaberlerYaşamYok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:09Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:10
Yok böyle acı! Kumsal bebeğin şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu...
Adana'da kusma ve ishal şikayetiyle özel bir tıp merkezine kaldırılan 1 buçuk yaşındaki Kumsal, iddiaya göre takılan serum sonucu fenalaştı ve aradan birkaç saat geçtikten sonra hayatını kaybetti. Küçük kızın son nefesini vermeden önce ailesi tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, aile suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyor.