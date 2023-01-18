Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!

Belçika'da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra evlenmek için memleketi Kayseri'ye dönen 41 yaşındaki Mükremin Tercan, yolda gördüğü E.B'ye "çok güzelsiniz" dedi. Bir aşkın kıvılcımını ateşlediğini zanneden Mükremin Tercan, yuva kurayım derken tüm birikiminden oldu. Elinde avucundaki ne varsa sevdiği kadının önüne seren Tercan, 500 bin lira harcadıktan sonra terk edildi. 'Dolandırıldım' diyerek suç duyurusunda bulunan Mükremin Tercan'ın iddialarına savcılık ise 'kovuşturmaya yer yok' diyerek takipsizlik kararı verdi.