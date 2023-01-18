Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!

20 bin Euro'dan fazla para harcadım. Hatta kadın hastalığından dolayı ameliyat olması gerekiyordu özel hastanede ameliyatını yaptırdım, kendimde refakatçisi oldum. Bir keresinde parayı geciktirdiğim için beni kendi aracımın içinde darp etti. Birçok yerimi çimdikleyip yaraladı. Onun sevgisinden o kadar kör olmuşum ki yaptıklarını görmüyordum bile" dedi.