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Haberler Yaşam Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 11:17

Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!

Belçika'da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra evlenmek için memleketi Kayseri'ye dönen 41 yaşındaki Mükremin Tercan, yolda gördüğü E.B'ye "çok güzelsiniz" dedi. Bir aşkın kıvılcımını ateşlediğini zanneden Mükremin Tercan, yuva kurayım derken tüm birikiminden oldu. Elinde avucundaki ne varsa sevdiği kadının önüne seren Tercan, 500 bin lira harcadıktan sonra terk edildi. 'Dolandırıldım' diyerek suç duyurusunda bulunan Mükremin Tercan'ın iddialarına savcılık ise 'kovuşturmaya yer yok' diyerek takipsizlik kararı verdi.

Ali ALTUNDAŞ
Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!

Mükremin Tercan, Kayseri'nin en işlek caddesi olan Sivas Caddesinde gezdiği sırada yolda gördüğü E.B'ye "kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dedi. Bu sözler üzerine ikili arasında başlayan muhabbet devamında nişan getirdi.

Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!

"GÜZELLİĞİNE KANDI 500 BİN LİRASINDAN OLDU"
E.B'yi çok sevdiğini ve ne dediyse yaptığını belirten Mükremin Tercan; "E.B bana hiç evlenmediğini, hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını ve felçli babasına baktığını söyledi.

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Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!

Ben de her şeyi kabul ettim ve nişan yapıp yüzük taktık. O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Bana evini dayattı döşetti, ayrıca iki de telefon aldırdı.

Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!

Babamdan kalma yadigâr iki altınım vardı onları da verdim. Daha sonra kredi kartı borçları için düzenli olarak her ay 3 bin 500 lira gönderdim.

Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı!

20 bin Euro'dan fazla para harcadım. Hatta kadın hastalığından dolayı ameliyat olması gerekiyordu özel hastanede ameliyatını yaptırdım, kendimde refakatçisi oldum. Bir keresinde parayı geciktirdiğim için beni kendi aracımın içinde darp etti. Birçok yerimi çimdikleyip yaraladı. Onun sevgisinden o kadar kör olmuşum ki yaptıklarını görmüyordum bile" dedi.

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