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Yollarda trafiği başladı

öncesi karayollarında yoğunluğu başladı. Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla 81 ilde 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli de mesai yapmaya başladı. 'da da bayram öncesinde yoğun trafik gözlendi. , Konya, Samsun ve Eskişehir yolları üzerinde yer yer trafik sıkışıklığı yaşandı. Ana yollar üzerinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebildi.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:16
Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

ile yıllık iznini birleştiren tatilciler yola çıktı.

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Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

Tatil için gidecekleri kente karayoluyla gitmeyi tercih eden vatandaşlar, araçlarıyla yollara koyuldu. 'da da bayram öncesinde yoğun gözlendi.

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Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

, Konya, Samsun ve Eskişehir yolları üzerinde yer yer sıkışıklığı yaşandı. Ana yollar üzerinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

81 ilde emniyet ve jandarma birimleri vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Ülke genelinde 77 bin 545 ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapmaya başladı.

Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları, jandarma eğitim ve komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak.

Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

Ayrıca 420'si polis, 347'si jandarma olmak üzere 767 maket model aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi.

Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

Bu araçların etkinliğinin artırılması amacıyla 72 ilde 283'ü polis, 50'si jandarma olmak üzere 333 maket personelinin yerleştirilmesi sağlandı.

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