Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

Kurban Bayramı öncesi karayollarında trafik yoğunluğu başladı. Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla 81 ilde 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli de mesai yapmaya başladı. Ankara'da da bayram öncesinde yoğun trafik gözlendi. İstanbul, Konya, Samsun ve Eskişehir yolları üzerinde yer yer trafik sıkışıklığı yaşandı. Ana yollar üzerinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebildi.