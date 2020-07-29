Yollarda Kurban Bayramı trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları, jandarma eğitim ve komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak.