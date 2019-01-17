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açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor

Türkiye'nin en fazla yerleşim yerine sahip ili Sivas'ta, İl Özel İdaresinde greyder operatörü olarak olarak yapan Himmet Erdoğan, 33 yıldır köy yollarını ulaşıma açıyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 17.01.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 12:21
Yolları açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor


Türkiye'nin en fazla yerleşim yerine sahip ili Sivas'ta, İl Özel İdaresinde greyder operatörü olarak olarak yapan Himmet Erdoğan (ortada), 33 yıldır köy yollarını ulaşıma açıyor.

Yolları açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor

Türkiye'nin en fazla yerleşim yerine sahip ili Sivas'ta, İl Özel İdaresinde greyder operatörü olarak olarak yapan Himmet Erdoğan, 33 yıldır köy yollarını ulaşıma açıyor.

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Yolları açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor

Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ikinci kenti Sivas'ta, merkeze ve 16 ilçeye bağlı yaklaşık 1200 köy bulunuyor.

Yolları açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle kış aylarında kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Yolları açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor

Sıcaklıkların zaman zaman sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düştüğü, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu kırsal alanlarda, zorlu şartlarda iş makineleriyle özverili şekilde çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köylerin yollarını açarak vatandaşların yardımına koşuyor.

Yolları açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor

İl Özel İdaresinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde 33 yıldır görevli 55 yaşındaki Himmet Erdoğan da karlı köy yollarını açmak için çalışan ekipte görev yapıyor.

Yolları açmak için 33 yıldır karla mücadele ediyor

Her sabah geldiğinde "Bismillah" diyerek greyderinin kontağını çeviren Erdoğan, iş makinesinin bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra kar esareti altındaki yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için yola koyuluyor.

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