Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberler: Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı... Mersin'de kaybolan talihsiz yavrunun cansız bedenine geçtiğimiz Cuma ulaşıldı. SON DAKİKA: MÜSLÜME'NİN AİLESİ GÖZALTINDA Acı haber yürekleri yaktı. Ekipler, sır olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Müslüme'nin ailesi gözaltına alındı. A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Müslüme Yağal olayındaki son dakika gelişmelerini aktardı. Uğur, şu açıklamaları yaptı: SON DAKİKA: MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜNDE SORU İŞARETLERİ Şu anda hala Müslüme'nin neden öldüğü ya da öldürüldüğü merak konusu. Birçok soru işareti var. Müslüme dün Karaman'da defnedildi. Ama ailesi törene katılamadı. Çünkü anne ve babası ile yakınları gözaltına alındı. Aile fertlerinin sorgulaması halen devam ediyor. Resmi olmayan bilgiler doğrultusunda ise şunu söyleyebiliriz; 'MÜSLÜME'NİN CESEDİ 10 GÜNLÜK DEĞİL' Cesedin birkaç günlük olduğu ifade ediliyor. Tabi bunlar resmi olmayan bilgiler. Yine görgü tanıklarının ifadesine göre; Cesedin etrafında herhangi bir kan izi olmadığı yönünde bilgiler var elimizde. Ayrıca cesedin vücut bütünlüğünün korunduğu yönünde de bilgiler var. Yine Müslüme'nin cansız bedeninde herhangi bir darp, bıçak veya bir kesik izinin de olmadığı yönünde bilgiler elimizde mevcut. Türkiye, Müslüme'ye ağlıyor! Küçük kızı evden 7 km. uzağa kim götürdü? Ailesi, karakolda ne anlattı? | Video Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.