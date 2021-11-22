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Haberler Yaşam Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 08:36 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 08:38

Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Görgü tanıkları, Müslüme Yağal'ın sır ölümüyle ilgili birçok şey anlattı. İşte detaylar...

Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberler: Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı... Mersin'de kaybolan talihsiz yavrunun cansız bedenine geçtiğimiz Cuma ulaşıldı.

Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

SON DAKİKA: MÜSLÜME'NİN AİLESİ GÖZALTINDA

Acı haber yürekleri yaktı. Ekipler, sır olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Müslüme'nin ailesi gözaltına alındı.

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Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Müslüme Yağal olayındaki son dakika gelişmelerini aktardı. Uğur, şu açıklamaları yaptı:

Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

SON DAKİKA: MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜNDE SORU İŞARETLERİ

Şu anda hala Müslüme'nin neden öldüğü ya da öldürüldüğü merak konusu. Birçok soru işareti var.

Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

Müslüme dün Karaman'da defnedildi. Ama ailesi törene katılamadı. Çünkü anne ve babası ile yakınları gözaltına alındı.

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