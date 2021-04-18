YouTube açık açık uyardı! Videolar dışındaki hareketlerinize dikkat edin!

Son dönemlerde YouTube'ta bir takım değişiklikler oldu. Yeni özellikler de önümüzdeki aylar içinde YouTube'a eklenecek. Mesela TikTok ve Instagram Reels'e rakip olarak geliştirilen Shorts, içerik üreticileri ve videolarla ilgili yeni algoritmalar test ediliyor. Ancak YouTube ilginç bir gelişmeye daha imza attı. YouTube, içerik üreticilerini fazlasıyla önemli bir konuda paylaştığı bir videoyla uyardı. Platform, içerik üreticilerini yalnızca videoları üzerinden değil, gerçek hayatta da takip ettiğini ve gerekirse cezalandıracağını söyledi.