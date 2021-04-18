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Giriş Tarihi: 18.04.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 17:05

açık açık uyardı! Videolar dışındaki hareketlerinize dikkat edin!

en popüler video paylaşım platformu olmasının dışında, artık insanların paralar kazandığı bir yer haline geldi. Programlar, diziler, filmler, herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili incelemeler, bir eşyanın restorasyonu, tamiri vs... neredeyse her çeşit YouTube kanalı var. Bu kanalları yüzbinlerce, hatta milyonlarca insan takip ediyor. Video içerikleriyle ilgili olarak YouTube'un belirli kuralları var, fakat YouTube içerik üreticilerini videolar dışındaki hareketleri konusunda uyardı. İşte detaylar...

YouTube açık açık uyardı! Videolar dışındaki hareketlerinize dikkat edin!

Son dönemlerde 'ta bir takım değişiklikler oldu. Yeni özellikler de önümüzdeki aylar içinde YouTube'a eklenecek. Mesela TikTok ve Instagram Reels'e rakip olarak geliştirilen Shorts, içerik üreticileri ve videolarla ilgili yeni algoritmalar test ediliyor. Ancak YouTube ilginç bir gelişmeye daha imza attı. YouTube, içerik üreticilerini fazlasıyla önemli bir konuda paylaştığı bir videoyla uyardı. Platform, içerik üreticilerini yalnızca videoları üzerinden değil, gerçek hayatta da takip ettiğini ve gerekirse cezalandıracağını söyledi.

YouTube açık açık uyardı! Videolar dışındaki hareketlerinize dikkat edin!

'da topluluğun sağlığını korumayı hedefleyen bu incelemeler, YouTube İçerik Üretici Sorumluluğu Girişimi tarafından gerçekleştiriliyor. İçerik üreticilerini hem içerik hem de gösterdikleri yaşam biçimiyle sorumlu olmaya zorlayan girişim, içerik üreticilerine kanalın para kazanma özelliğini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakma, videoların Ana sayfa, Trendler veya Sıradakiler kısmında gösteriminin kısıtlanması, hatta İş Ortağı Yöneticisi'nin desteğinin geri çekilmesi gibi cezalar verebiliyor.

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YouTube açık açık uyardı! Videolar dışındaki hareketlerinize dikkat edin!

Verilen bu cezaların kalıcı olma potansiyeli olsa da , çoğunlukla cezaları geçici bir süreyle uyguluyor. İntihar Ormanı'nda video çeken ve tüm dünyada gündem olan Logan Paul gibi örneklerde gördüğümüz bu cezalar, üreticinin belli bir süre içinde davranışlarını değiştirerek iyi bir izlenim bırakmasıyla kaldırılabiliyor.

YouTube açık açık uyardı! Videolar dışındaki hareketlerinize dikkat edin!

, İçerik Üretici Sorumluluğu Girişimi'i aslında yalnızca topluluk için değil, kendi itibarı ve reklam verenler için de faydalı oluyor. İçerik üreticilerinin davranışları nedeniyle hedef alınan platform, hem kendi itibarını kaybediyor hem de bu üreticiyle ilişiği olan reklam verenlerin itibarlarını kaybetmesine yol açıyor. (Webtekno)

YouTube açık açık uyardı! Videolar dışındaki hareketlerinize dikkat edin!
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