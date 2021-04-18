YouTube açık açık uyardı! Videolar dışındaki hareketlerinize dikkat edin!

YouTube'da topluluğun sağlığını korumayı hedefleyen bu incelemeler, YouTube İçerik Üretici Sorumluluğu Girişimi tarafından gerçekleştiriliyor. İçerik üreticilerini hem içerik hem de gösterdikleri yaşam biçimiyle sorumlu olmaya zorlayan girişim, içerik üreticilerine kanalın para kazanma özelliğini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakma, videoların Ana sayfa, Trendler veya Sıradakiler kısmında gösteriminin kısıtlanması, hatta İş Ortağı Yöneticisi'nin desteğinin geri çekilmesi gibi cezalar verebiliyor.