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Yük hayvanlarına 70 yıldır "kürtün" yapıyor

'nin İncesu ilçesinde yaklaşık 70 yıldır, at, katır, eşek ve deve gibi hayvanlar için "kürtün" yapan Yusuf , motorlu araçların çoğalması, ürün satışlarının yeteri kadar olmaması ve eleman bulamamasına rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Mesleğin son temsilcilerinden Kocataş, ilerlemiş yaşına rağmen ilçedeki tarihi Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki çarşıda açtığı dükkanda kürtün yapmayı sürdürüyor. Kocataş, yaptığı açıklamada, ailesinde önceden çok sayıda kürtüncü olduğunu, kendisinin de bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi: 16.08.2019 10:17
Yük hayvanlarına 70 yıldır kürtün yapıyor
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Yük hayvanlarına 70 yıldır kürtün yapıyor
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Yük hayvanlarına 70 yıldır kürtün yapıyor
Yük hayvanlarına 70 yıldır kürtün yapıyor
Yük hayvanlarına 70 yıldır kürtün yapıyor
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