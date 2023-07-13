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Haberler Yaşam Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi 'İlk defa böyle bir durumla karşılaştık' diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 10:57

Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi 'İlk defa böyle bir durumla karşılaştık' diyerek açıkladı

Ankara'nın Haymana ilçesindeki bir çiftlikte hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Çiftlik sahibi ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bakın yumurtanın içerisinden ne çıktı! İşte detaylar…

Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi ’İlk defa böyle bir durumla karşılaştık’ diyerek açıkladı

Ankara'nın Haymana ilçesi Karahoca Mahallesi'nde Servet Başaran'a ait çiftlikte yumurtadan yeni çıkan dört ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şok etti.

Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi ’İlk defa böyle bir durumla karşılaştık’ diyerek açıkladı

"İLK KEZ BAŞIMIMZA BÖYLE BİR OLAY GELDİ"

Civcivin diğer civcivler kadar hareketli olduğunu belirten Başaran, ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve onunla ayrı olarak ilgilendiklerini söyledi.

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Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi ’İlk defa böyle bir durumla karşılaştık’ diyerek açıkladı

Yumurtadan çıktıktan sonra civcivin dört ayaklı olduğunu fark ettiklerini ve şaşkınlığa uğradıklarını belirten Başaran, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi ama gelişiminde herhangi bir sıkıntı yok.

Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi ’İlk defa böyle bir durumla karşılaştık’ diyerek açıkladı

"HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK"

Şu anda yaklaşık 10 günlük. Normal hayatına devam ediyor, herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor.

Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi ’İlk defa böyle bir durumla karşılaştık’ diyerek açıkladı

Allah'ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor" dedi.

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