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Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi 'İlk defa böyle bir durumla karşılaştık' diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:57
Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
10:57
Yumurtanın içinden çıkan görenleri şaşırttı! Çiftlik sahibi 'İlk defa böyle bir durumla karşılaştık' diyerek açıkladı
Ankara'nın Haymana ilçesindeki bir çiftlikte hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Çiftlik sahibi ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bakın yumurtanın içerisinden ne çıktı! İşte detaylar…