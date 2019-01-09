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Yunan polisinden ile ortak operasyonu açıklaması

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 09.01.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 18:32
Yunan polisinden Türkiye ile ortak uyuşturucu operasyonu açıklaması

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Teodoros Hronopoulos, yaptığı açıklamada, Türk narkotik polisi ile Yunan Sahil Güvenlik, Gümrük ve Emniyet birimlerinin ortak düzenlediği operasyona ilişkin ayrıntıları anlattı.

Yunan polisinden Türkiye ile ortak uyuşturucu operasyonu açıklaması

Açıklamada, bir konteyner içindeki 544 kurşun levhanın içine saklanmış yaklaşık bir milyon hap ele geçirildiğini bildirilen Hronopoulos, uyuşturucu maddenin son durağının ülkeleri olduğunu belirtti.

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Yunan polisinden Türkiye ile ortak uyuşturucu operasyonu açıklaması

Hronopoulos, konteynerin ilk olarak Suriye'nin Lazkiye Limanı'ndan gönderildiğini, daha sonra hedef şaşırtmak amacıyla Hırvatistan'a ve baskının yapıldığı Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na ulaştırıldığını ifade etti.

Yunan polisinden Türkiye ile ortak uyuşturucu operasyonu açıklaması

AA muhabirinin üst düzey Türk emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, narkotik polislerinin 3 aydır devam eden takibi sonucu edinilen istihbarat Yunan makamlarıyla paylaşıldı.

Yunan polisinden Türkiye ile ortak uyuşturucu operasyonu açıklaması

Ele geçirilen hapların, ve / gibi terör örgütleri tarafından da tüketim ve ticaretinin yapıldığı belirtildi.

Yunan polisinden Türkiye ile ortak uyuşturucu operasyonu açıklaması
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Yunan polisinden Türkiye ile ortak uyuşturucu operasyonu açıklaması
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