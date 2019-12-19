Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi
Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi
Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba Cami'ine getirildi. Eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kaydedilen o anlar yürekleri sızlattı.
Giriş Tarihi: 19.12.2019
15:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
16:01
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