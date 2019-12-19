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  • Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi

Yürek sızlatan kareler... 'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi

'da 1 Aralık'ta kaybolan 'ın cansız bedeni cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba Cami'ine getirildi. Eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kaydedilen o anlar yürekleri sızlattı.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:01
Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi

Bursa 'da, 1 Aralık'ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan'ın ve Efe Sarp'ın bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu.

Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi

Ailesi tarafından cesedi İstanbul'a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Cami'inde cenaze töreni düzenleniyor. Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi.

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Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi

Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü.

Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi

Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlık alanına defnedilecek.

Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi
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Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi
Yürek sızlatan kareler... Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi
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