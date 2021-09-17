HaberlerYaşamYurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı
Giriş Tarihi: 17.09.2021 09:42Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:05
Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı
İstanbulSarıyer'de bir hayvan oteline bırakılan Puffy isimli küçük köpeğin büyük bir köpeğin saldırısı sonucu ölmesi savcılığa taşındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi Beliz Naz Özışıkçılar olayda çalışanların ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.