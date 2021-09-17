Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Dilekçede müşteki Özışıkçılar'ın Kurban Bayramı tatili için ilk defa Puffy'i emanet edecek bir yer bulamadığı ve hayvan otelinin sahibi Neva D.T. ile iletişime geçtiği belirtilerek, seyahat öncesinde Puffy'i eşyaları ile birlikte otele bıraktığı anlatıldı.

