Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı
Giriş Tarihi: 17.09.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:05

Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

İstanbul Sarıyer'de bir hayvan oteline bırakılan Puffy isimli küçük köpeğin büyük bir köpeğin saldırısı sonucu ölmesi savcılığa taşındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi Beliz Naz Özışıkçılar olayda çalışanların ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA
Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Olay, 18 Temmuz tarihinde Sarıyer'de bir hayvan otelinde meydana geldi. İddialara göre Beliz Naz Özışıkçılar, yurt dışı seyahatine gitmeden önce Puffy isimli köpeğini bir hayvan oteline bıraktı.

Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Otelde konaklayan Amerikan cinsi büyük ırk Staffordshire cinsi köpek, Pomerian cinsi Puffy'e saldırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Otel çalışanının gözlerinin önünde yaşanmasına karşın müdahale etmediği olayda Puffy hayatını kaybetti.

Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Yaşanan olayın ardından Özışıkçılar, avukatı Yasemin Babayiğit aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yurt dışına çıkarken bırakmıştı! Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Dilekçede müşteki Özışıkçılar'ın Kurban Bayramı tatili için ilk defa Puffy'i emanet edecek bir yer bulamadığı ve hayvan otelinin sahibi Neva D.T. ile iletişime geçtiği belirtilerek, seyahat öncesinde Puffy'i eşyaları ile birlikte otele bıraktığı anlatıldı.

SON DAKİKA