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Giriş Tarihi: 23.03.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 18:36

Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle: Star TV ile Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 23 Mart Perşembe akşamı izleyicisi ile buluştu. İlk bölümde, Ali Tahir Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Ancak bir mucize ona yeniden hayat verirken onun hiç yaşlanmamasına neden olur. İlk romanını yazmak için uğraşan Harika'nın hiç ummadığı anda yolu Kemal'le kesişir. İzleyiciler, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Star TV dizi izle ekranı ile Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Star TV ile Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle linki ve son bölüm özeti.

Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle: Star TV ile Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm izle

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Hümeyra gibi isimleri buluşturan dizinin 23 Mart 2023 tarihli ilk bölümünde Harika'nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal'in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir. Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken yeni yapım, her Perşembe günü ekranda olacak. Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle linki araştırmaları başladı. İşte, Star TV ile Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar…

Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle: Star TV ile Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm izle

YÜZ YILLIK MUCİZE İLK BÖLÜM İZLE!

İşte 23 Mart 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen ilk bölümü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle: Star TV ile Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm izle

YÜZ YILLIK MUCİZE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yüz Yıllık Mucize; ilgi çekici hikayesi ile ekranda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümü perşembe saat 20.00'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle: Star TV ile Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm izle

Star'ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin yayın tarihi belli oldu. Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken dizi, seyirciyle ilk kez perşembe akşamı Star ekranlarında buluşacak.

Yüz Yıllık Mucize 1. bölüm izle: Star TV ile Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm izle

Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur.

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